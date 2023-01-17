Фаддей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Григорий Павлов
Мать: Дария (Васильева)
Рождение ребёнка
14.08.1807
Дочь: София Фаддеева
Мать ребёнка: Агрипина Прохорова
Рождение ребёнка
29.06.1819
Сын: Павел Фаддеев
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
Бракосочетание
25.05.1822
Жена: Евдокия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Сергеева
Смерть
Неизвестно