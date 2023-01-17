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Фаддей Григорьев

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Григорий Павлов

Мать: Дария (Васильева)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1807

Дочь: София Фаддеева

Мать ребёнка: Агрипина Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1819

Сын: Павел Фаддеев

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1822

Жена: Евдокия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Сергеева

Смерть
Неизвестно
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