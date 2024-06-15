мария захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: антон власов
Рождение ребёнка
1843
Сын: наум антонов
Отец ребёнка: антон власов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: евдокия антонова
Отец ребёнка: антон власов
Рождение ребёнка
1849
Сын: павел антонов
Отец ребёнка: антон власов
Смерть
1899