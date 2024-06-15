мария захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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мария захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: антон власов

Рождение ребёнка
1843

Сын: наум антонов

Отец ребёнка: антон власов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: евдокия антонова

Отец ребёнка: антон власов

Рождение ребёнка
1849

Сын: павел антонов

Отец ребёнка: антон власов

Смерть
1899

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