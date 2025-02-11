(Горматова) Васса Андреевна
женский, родилась 08.08.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 19.01.1913, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Андрей Григорьевич01.07.1883 г.р.
МатьГорматова (Потапова) Ирина Петровна1884 г.р.
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Рождение
08.08.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.01.1913
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область