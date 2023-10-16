Сидорова Раиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Дочь: (Сидорова) Алла Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно