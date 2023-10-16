(Батракова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батраков Пётр Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Смерть
Неизвестно