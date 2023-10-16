(Батракова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батракова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батраков Пётр Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Смерть
Неизвестно

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