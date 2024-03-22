Останин Даниил Иванов
Место рождения
Дата рождения30.03.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902 ст.
Отец: Останин Иван Власиев
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 10. Воспреемники того же села крестьянина Василий Силаев Чупин и крестьянская жена села Вяткинского Барнаульской волости Ольга Егорова Вяткина Архив ГААК (г. Барн... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Останина Ирина
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Ирина
Смерть
Неизвестно