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Останин Даниил Иванов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.03.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902 ст.

Отец: Останин Иван Власиев

Мать: Останина Акилина Никитина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 10. Воспреемники того же села крестьянина Василий Силаев Чупин и крестьянская жена села Вяткинского Барнаульской волости Ольга Егорова Вяткина Архив ГААК (г. Барн... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Сын: Останин Степан Данилович

Мать ребёнка: Останина Ирина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ирина

Смерть
Неизвестно
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