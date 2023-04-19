Останина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Рождение ребёнка
1923

Сын: Останин Степан Данилович

Отец ребёнка: Останин Даниил Иванов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Даниил Иванов

Смерть
Неизвестно
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