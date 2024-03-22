Останина (Чупина) Акилина Никитина
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Чупин Никита Силаев
Мать: Чупина Параскева Иванова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Останин Иван Власиев
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 10. Воспреемники того же села крестьянина Василий Силаев Чупин и крестьянская жена села Вяткинского Барнаульской волости Ольга Егорова Вяткина Архив ГААК (г. Барн... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1907 ст.
Сын: Останин Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Останин Иван Власиев
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Запасной унтер-офицер из крестьян с. Осколково Иван Власов Останин и законная жена Акилина Никитина. Восприемники - уволенный по болезни федфебель из крестьян с. Оско... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Останин Иван Власиев
144-6-1014 (ГААК, г. Барнаул). Восприемники того же села крестьянин Степан Семенов Чупин и крестьянская жена Степанида Алексеева Чупина
Рождение ребёнка
1909
Сын: Останин Иван Иванов
Отец ребёнка: Останин Иван Власиев
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Останин Иван Власиев
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Иван Власиев
Смерть
Неизвестно