Останина (Чупина) Акилина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Чупина) Акилина Никитина

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чупин Никита Силаев

Мать: Чупина Параскева Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.

Сын: Останин Даниил Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Власиев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 10. Воспреемники того же села крестьянина Василий Силаев Чупин и крестьянская жена села Вяткинского Барнаульской волости Ольга Егорова Вяткина Архив ГААК (г. Барн... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1907 ст.

Сын: Останин Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Власиев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Запасной унтер-офицер из крестьян с. Осколково Иван Власов Останин и законная жена Акилина Никитина. Восприемники - уволенный по болезни федфебель из крестьян с. Оско... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.

Сын: Останин Филипп Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Власиев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1014 (ГААК, г. Барнаул). Восприемники того же села крестьянин Степан Семенов Чупин и крестьянская жена Степанида Алексеева Чупина
Рождение ребёнка
1909

Сын: Останин Иван Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Власиев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Рождение ребёнка
1914

Сын: Останин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Власиев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 412. Останин Даниил Иванович 23 Жена Ирина 22 Сын Степан 2 Мать Акулина 50 Брат Иван 16 Брат Сергей 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Иван Власиев

Смерть
Неизвестно
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