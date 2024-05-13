Суровикина Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Суровикина) Марфа Нефедовна
Отец ребёнка: Суровикин Нефед Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Суровикина) Мария Нефедовна
Отец ребёнка: Суровикин Нефед Андреевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Суровикин Максим Нефедович
Отец ребёнка: Суровикин Нефед Андреевич
Смерть
Неизвестно