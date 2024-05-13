Суровикина Ирина Васильевна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровикин Нефед Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Суровикина) Марфа Нефедовна

Отец ребёнка: Суровикин Нефед Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Суровикина) Мария Нефедовна

Отец ребёнка: Суровикин Нефед Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Суровикин Максим Нефедович

Отец ребёнка: Суровикин Нефед Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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