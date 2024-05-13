Суровикин Нефед Андреевич 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Нефед Андреевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Суровикин Андрей Еремеевич

Мать: Суровикина (Почепаева) Афимия Поликарповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровикина Ирина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Суровикина) Марфа Нефедовна

Мать ребёнка: Суровикина Ирина Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Суровикина) Мария Нефедовна

Мать ребёнка: Суровикина Ирина Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Суровикин Максим Нефедович

Мать ребёнка: Суровикина Ирина Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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