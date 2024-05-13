Суровикин Нефед Андреевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Суровикина) Марфа Нефедовна
Мать ребёнка: Суровикина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Суровикина) Мария Нефедовна
Мать ребёнка: Суровикина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Суровикин Максим Нефедович
Мать ребёнка: Суровикина Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно