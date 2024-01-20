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Колбасин Матвей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбасин Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасин Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасин Илья Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Колбасина) ? Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титанова (Колбасина) Нина Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбасина Александра Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулямина (Колбасина) Домна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1907

Сын: Колбасин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Колбасина Анастасия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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