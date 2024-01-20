Колбасин Матвей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колбасин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбасин Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбасин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбасин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Колбасина) ? Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титанова (Колбасина) Нина Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбасина Александра Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулямина (Колбасина) Домна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1907
Мать ребёнка: Колбасина Анастасия Максимовна
Смерть
Неизвестно