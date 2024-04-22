Загороднова Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1866
Сын: Загороднов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Загороднов Филипп Никитич
Рождение ребёнка
01.04.1878
Сын: Загороднов Стефан Филиппович
Отец ребёнка: Загороднов Филипп Никитич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Загороднов Петр Филиппович
Отец ребёнка: Загороднов Филипп Никитич
Смерть
Неизвестно