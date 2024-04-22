Загороднова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагороднова Ксения Ивановна

Загороднова Ксения Ивановна

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1866

Сын: Загороднов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Загороднов Филипп Никитич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Загороднов Стефан Филиппович

Отец ребёнка: Загороднов Филипп Никитич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Загороднов Петр Филиппович

Отец ребёнка: Загороднов Филипп Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close