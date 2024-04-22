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Загороднов Филипп Никитич

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загороднов Никита Нилович

Мать: Загороднова Аксинья Филипповна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1866

Сын: Загороднов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Загороднова Ксения Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Загороднов Стефан Филиппович

Мать ребёнка: Загороднова Ксения Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Загороднов Петр Филиппович

Мать ребёнка: Загороднова Ксения Ивановна

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