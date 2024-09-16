Шомин Григорий Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШомин Григорий Афанасьев

Шомин Григорий Афанасьев

Место рождения

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

1796 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1729 ст.

Сын: Шомин Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г. ГАВО фонд №388, опись №9, дело №124, стр. 512 https://yandex.ru/archive/catalog/249419d8-8bf0-4e75-90fc-045943235d8e/512
Рождение
1754 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
деревне Дияконовской Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г. ГАВО фонд №388, опись №9, дело №124, стр. 512 https://yandex.ru/archive/catalog/249419d8-8bf0-4e75-90fc-045943235d8e/512
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шомина Ф Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
деревне Дияконовской Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г. ГАВО фонд №388, опись №9, дело №124, стр. 512 https://yandex.ru/archive/catalog/249419d8-8bf0-4e75-90fc-045943235d8e/512
Смерть
1796 ст.
Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
в ревизии от 23.09.1811 г. в деревне Дияконовской 42 (71) года умер в 1796 (1802) г. . возможно перепутаны даты рождения/смерти с сыном!!!

Мы используем куки для улучшения работы сайта.