Шомин Григорий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смерти1796 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1729 ст.
Мать ребёнка: не указана
Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г. ГАВО фонд №388, опись №9, дело №124, стр. 512 https://yandex.ru/archive/catalog/249419d8-8bf0-4e75-90fc-045943235d8e/512
Рождение
1754 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревне Дияконовской Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г. ГАВО фонд №388, опись №9, дело №124, стр. 512 https://yandex.ru/archive/catalog/249419d8-8bf0-4e75-90fc-045943235d8e/512
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шомина Ф Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
деревне Дияконовской Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г. ГАВО фонд №388, опись №9, дело №124, стр. 512 https://yandex.ru/archive/catalog/249419d8-8bf0-4e75-90fc-045943235d8e/512
Смерть
1796 ст.
в ревизии от 23.09.1811 г. в деревне Дияконовской 42 (71) года умер в 1796 (1802) г. . возможно перепутаны даты рождения/смерти с сыном!!!