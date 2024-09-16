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Шомин Дмитрий Григорьев

Место рождения

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1729 ст.

Дата смерти

1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.

Отец: Шомин Григорий Афанасьев

Мать: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г. ГАВО фонд №388, опись №9, дело №124, стр. 512 https://yandex.ru/archive/catalog/249419d8-8bf0-4e75-90fc-045943235d8e/512
Смерть
1802 ст.
Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
в ревизии от 23.09.1811 г. в деревне Дияконовской 71 (42 года) год в ревизии умер в 1802 (1796) г. возможно перепутаны даты рождения/смерти с отцом!!!

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