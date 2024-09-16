Шомин Дмитрий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1729 ст.
Дата смерти1802 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
1729 ст.
Отец: Шомин Григорий Афанасьев
Мать: не указана
Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г. ГАВО фонд №388, опись №9, дело №124, стр. 512 https://yandex.ru/archive/catalog/249419d8-8bf0-4e75-90fc-045943235d8e/512
Смерть
1802 ст.
в ревизии от 23.09.1811 г. в деревне Дияконовской 71 (42 года) год в ревизии умер в 1802 (1796) г. возможно перепутаны даты рождения/смерти с отцом!!!