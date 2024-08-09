Поникарова (Журавлева) Ирина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1960
Дата смерти09.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поникаров Александр
Рождение ребёнка
14.06.1983
Сын: Поникаров Максим Александрович
Отец ребёнка: Поникаров Александр
Рождение ребёнка
04.05.1988
Дочь: Поникарова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Поникаров Александр
Смерть
09.03.1990