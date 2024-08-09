Поникарова (Журавлева) Ирина Анатольевна 23.06.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поникарова (Журавлева) Ирина Анатольевна

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.06.1960

Дата смерти

09.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1960

Отец: Журавлев Анатолий Федорович

Мать: Журавлева (Доронина) Дина Михайловна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаров Александр

Рождение ребёнка
14.06.1983

Сын: Поникаров Максим Александрович

Отец ребёнка: Поникаров Александр

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1988

Дочь: Поникарова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Поникаров Александр

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.03.1990

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