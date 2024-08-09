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Поникаров Александр

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникарова (Журавлева) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
14.06.1983

Сын: Поникаров Максим Александрович

Мать ребёнка: Поникарова (Журавлева) Ирина Анатольевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1988

Дочь: Поникарова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Поникарова (Журавлева) Ирина Анатольевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.03.1990

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