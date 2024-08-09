Поникаров Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.03.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1983
Сын: Поникаров Максим Александрович
Мать ребёнка: Поникарова (Журавлева) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
04.05.1988
Дочь: Поникарова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Поникарова (Журавлева) Ирина Анатольевна
Смерть
09.03.1990