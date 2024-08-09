Терина (Полазнова) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терина (Полазнова) Степанида Алексеевна

Место рождения

Кладбищи

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Полазнов Алексей Николаевич

Мать: Полазнова Елена Григорьевна

Бракосочетание
09.01.1867 ст.

Муж: Терин Тихон Васильевич

Кладбищи, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Поручители: Иван и Флор Ларионовы Есенковы, Григорий и Яков Алексеевы Полазновы
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Федорина (Терина) Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Терин Тихон Васильевич

Смерть
После 1889

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