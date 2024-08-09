Терина (Полазнова) Степанида Алексеевна
Место рожденияКладбищи
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
09.01.1867 ст.
Кладбищи, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Поручители: Иван и Флор Ларионовы Есенковы, Григорий и Яков Алексеевы Полазновы
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Федорина (Терина) Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Терин Тихон Васильевич
Смерть
После 1889