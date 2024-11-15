село Кладбищи, Сергачский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Кладбищи

Сергачский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4441Кладбищи, с. каз.при р. Пьяне.418252899936Церквей православных 2. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ключевская волость
625. Кладбище, село бывшее государственное, при реке Сергачке, дворов 332, жителей 2351, церковь православная, школа, 3 овч. зав., 2 кирпичных завода, 3 красильн. зав., 7 Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Ключевская волость
с. Кладбищи3352444

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Сергачская волость
Кладбиши село195Кладбищенс. 3730Сергач33132

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