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Василий Андреев

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Андрей 2-й

Мать: Евдокия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Александр ст.

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Тит Васильев

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1908

Сын: Александр Васильев

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1914

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1916

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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