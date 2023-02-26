Василий Андреев
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Андрей 2-й
Мать: Евдокия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1902
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1905
Сын: Александр ст.
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Тит Васильев
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1908
Сын: Александр Васильев
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1914
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1916
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Гаврилова
Смерть
Неизвестно