Бакулина Аксинья Емелиановна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Бакулина Аксинья Емелиановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1824

умерла Неизвестно

Супруги
Бакулин Кузьма Авдеевич1824 г.р.
Дети
Бакулин Иван Кузьмич1846 г.р.
(Бакулина) Дарья Кузьминична1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Кузьма Авдеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бакулин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Бакулина) Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бакулин Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Бакулина) Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.06.1856

Сын: Бакулин Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Бакулина) Евфросиния Кузьминична

Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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