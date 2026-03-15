Бакулина Аксинья Емелиановна
женский, родилась 1824
умерла Неизвестно
Супруги
Бакулин Кузьма Авдеевич1824 г.р.
Дети
Бакулин Иван Кузьмич1846 г.р.
(Бакулина) Дарья Кузьминична1848 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бакулин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Бакулина) Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Бакулина) Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич
Рождение ребёнка
10.06.1856
Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Бакулина) Евфросиния Кузьминична
Отец ребёнка: Бакулин Кузьма Авдеевич
Смерть
Неизвестно