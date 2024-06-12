Карманова (Горбунова) Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти29.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1854
Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович
Рождение ребёнка
27.04.1857
Сын: Карманов Афанасий Миронович
Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Новоселова (Карманова) Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович
Рождение ребёнка
25.03.1862
Дочь: Новоселова (Карманова) Анна Мироновна
Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович
Рождение ребёнка
05.08.1865
Дочь: (Карманова) Васса Мироновна
Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович
Смерть
29.01.1880