Карманова (Горбунова) Акилина Яковлевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманова (Горбунова) Акилина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

29.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Мирон Галактионович

Рождение ребёнка
26.08.1854

Сын: Карманов Пимен Миронович

Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович

Рождение ребёнка
27.04.1857

Сын: Карманов Афанасий Миронович

Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Новоселова (Карманова) Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович

Рождение ребёнка
25.03.1862

Дочь: Новоселова (Карманова) Анна Мироновна

Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович

Рождение ребёнка
05.08.1865

Дочь: (Карманова) Васса Мироновна

Отец ребёнка: Карманов Мирон Галактионович

Смерть
29.01.1880

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