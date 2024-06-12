Карманов Пимен Миронович 26.08.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманов Пимен Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1854

Отец: Карманов Мирон Галактионович

Мать: Карманова (Горбунова) Акилина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1874

Сын: Карманов Андрей Пименович

Мать ребёнка: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
27.11.1881

Сын: Карманов Андрей Пименович

Мать ребёнка: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1889

Дочь: (Карманова) Елена Пименовна

Мать ребёнка: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.05.1892

Сын: Карманов Александр Пименович

Мать ребёнка: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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