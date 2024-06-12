Карманов Пимен Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1874
Сын: Карманов Андрей Пименович
Мать ребёнка: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.11.1881
Сын: Карманов Андрей Пименович
Мать ребёнка: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1889
Дочь: (Карманова) Елена Пименовна
Мать ребёнка: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.05.1892
Сын: Карманов Александр Пименович
Мать ребёнка: Карманова (Мерзлякова) Анна Петровна
Смерть
Неизвестно