Зубова (Возможно Ушакова) Александра Максимовна
Место рождения
Дата рождения1888 или ?.04.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888 или ?.04.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Вторая жена
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зубова Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1929 или 1930
Дочь: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна
Отец ребёнка: Зубов Ульян Максимович
Смерть
Неизвестно