Зубова (Возможно Ушакова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Возможно Ушакова) Александра Максимовна

Место рождения

Степунино, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1888 или ?.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1864 по 1868 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 или ?.04.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Степунино, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Ульян Максимович

Вторая жена
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зубова Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Степунино, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1929 или 1930

Дочь: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна

Отец ребёнка: Зубов Ульян Максимович

Смерть
Неизвестно

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