Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929 или 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929 или 1930
Рождение ребёнка
26.07.1952
Сын: Трухин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Трухин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1952
Сын: Трухин Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Трухин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1953
Дочь: Алевтина Анатольевна
Отец ребёнка: Трухин Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно