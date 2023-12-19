Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929 или 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929 или 1930

Отец: Зубов Ульян Максимович

Мать: Зубова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
26.07.1952

Сын: Трухин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Трухин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1952

Сын: Трухин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Трухин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1953

Дочь: Алевтина Анатольевна

Отец ребёнка: Трухин Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухин Анатолий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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