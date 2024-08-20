Добротворский Леонид Контр-Адмирал Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротворский Леонид Контр-Адмирал Федорович

Место рождения

г. Санкт-Петербург

Дата рождения

13.04.1856

Дата смерти

21.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1883

Жена: Добротворская (Цванцигер (Zwanziger)) Софья Фридриховна (Федоровна)

Рождение ребёнка
21.07.1884

Дочь: Алафузова (Добротворская) Евгения Леонидовна

Мать ребёнка: Добротворская (Цванцигер (Zwanziger)) Софья Фридриховна (Федоровна)

Рождение ребёнка
26.07.1895

Дочь: Крыжановская (Krijanovsky) (Добротворская) Ксения Леонидовна (Xenia)

Мать ребёнка: Добротворская (Цванцигер (Zwanziger)) Софья Фридриховна (Федоровна)

Рождение ребёнка
21.08.1899

Дочь: Радкевич (Добротворская) Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Добротворская (Цванцигер (Zwanziger)) Софья Фридриховна (Федоровна)

Смерть
21.10.1915

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