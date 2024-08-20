Добротворский Леонид Контр-Адмирал Федорович
Место рожденияг. Санкт-Петербург
Дата рождения13.04.1856
Дата смерти21.10.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1883
Рождение ребёнка
21.07.1884
Дочь: Алафузова (Добротворская) Евгения Леонидовна
Мать ребёнка: Добротворская (Цванцигер (Zwanziger)) Софья Фридриховна (Федоровна)
Рождение ребёнка
26.07.1895
Дочь: Крыжановская (Krijanovsky) (Добротворская) Ксения Леонидовна (Xenia)
Мать ребёнка: Добротворская (Цванцигер (Zwanziger)) Софья Фридриховна (Федоровна)
Рождение ребёнка
21.08.1899