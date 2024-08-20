Алафузова (Добротворская) Евгения Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алафузова (Добротворская) Евгения Леонидовна

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Место рождения

г. Санкт-Петербург, Спасо-Конюшенная церковь

Дата рождения

21.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1884

Отец: Добротворский Леонид Контр-Адмирал Федорович

Мать: Добротворская (Цванцигер (Zwanziger)) Софья Фридриховна (Федоровна)

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Алафузова (Alafouzoff)) Елена (Elen) Ивановна

Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович

Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Алафузов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Фон Штейнгель (Алафузова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Алафузов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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