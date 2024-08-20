Алафузова (Добротворская) Евгения Леонидовна
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Спасо-Конюшенная церковь
Дата рождения21.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1884
Отец: Добротворский Леонид Контр-Адмирал Федорович
Мать: Добротворская (Цванцигер (Zwanziger)) Софья Фридриховна (Федоровна)
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Алафузова (Alafouzoff)) Елена (Elen) Ивановна
Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович
Бракосочетание
11.02.1907
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Фон Штейнгель (Алафузова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1921
Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно