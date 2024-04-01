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Габделгани Фахретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фахретдин Ялалетдинович

Мать: Фатима

Рождение ребёнка
29.06.1915

Дочь: Минлегаиша Габделганиевна

Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна

Рождение ребёнка
29.06.1915

Сын: Гаяз Габделганиевич

Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Магсум Габделганиевич

Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арыслангали Габделганиевич

Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нургали Габделганиевич

Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаимя Галиакбаровна

Смерть
Неизвестно
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