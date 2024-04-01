Габделгани Фахретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фахретдин Ялалетдинович
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
29.06.1915
Дочь: Минлегаиша Габделганиевна
Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна
Рождение ребёнка
29.06.1915
Сын: Гаяз Габделганиевич
Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арыслангали Габделганиевич
Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фаимя Галиакбаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаимя Галиакбаровна
Смерть
Неизвестно