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Фахретдин Ялалетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ялалетдин Хамзиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиятдин Фахретдинович

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махдума Фахретдиновна

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамдия Фахретдиновна

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махибика Фахретдиновна

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделгани Фахретдинович

Мать ребёнка: Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима

Рождение ребёнка
25.05.1899

Сын: Фахретдинов Афлатун Фахретдинович

Мать ребёнка: Фатима

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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