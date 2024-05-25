Фахретдин Ялалетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ялалетдин Хамзиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махдума Фахретдиновна
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамдия Фахретдиновна
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махибика Фахретдиновна
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатима
Рождение ребёнка
25.05.1899
Сын: Фахретдинов Афлатун Фахретдинович
Мать ребёнка: Фатима
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно