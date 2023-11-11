Коротеева (Жувакина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротеева (Жувакина) Людмила

Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

19.06.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротеев Александр

Рождение ребёнка
28.05.1969

Дочь: Бухарева (Коротеева) Елена

Отец ребёнка: Коротеев Александр

Рождение ребёнка
27.12.1973

Сын: Коротеев Михаил

Отец ребёнка: Коротеев Александр

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