Коротеева (Жувакина) Людмила
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения19.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротеев Александр
Рождение ребёнка
28.05.1969
Дочь: Бухарева (Коротеева) Елена
Отец ребёнка: Коротеев Александр
Рождение ребёнка
27.12.1973
Сын: Коротеев Михаил
Отец ребёнка: Коротеев Александр