Коротеев Александр
Место рожденияг.Кривой Рог Днепропетровской обл.Украина
Дата рождения25.07.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1945
Отец: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник в отставке
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1969
Дочь: Бухарева (Коротеева) Елена
Мать ребёнка: Коротеева (Жувакина) Людмила
Рождение ребёнка
27.12.1973
Сын: Коротеев Михаил
Мать ребёнка: Коротеева (Жувакина) Людмила