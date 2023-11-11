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Коротеев Александр

Место рождения

г.Кривой Рог Днепропетровской обл.Украина

Дата рождения

25.07.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1945

Отец: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)

Мать: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротеева (Жувакина) Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник в отставке
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1969

Дочь: Бухарева (Коротеева) Елена

Мать ребёнка: Коротеева (Жувакина) Людмила

Рождение ребёнка
27.12.1973

Сын: Коротеев Михаил

Мать ребёнка: Коротеева (Жувакина) Людмила

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