Парасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Кирилов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Матвей Антипов
Отец ребёнка: Антип Кирилов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Флегонт Антипов
Отец ребёнка: Антип Кирилов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Антипов
Отец ребёнка: Антип Кирилов
Смерть
Неизвестно