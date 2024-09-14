Парасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Кирилов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Матвей Антипов

Отец ребёнка: Антип Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Флегонт Антипов

Отец ребёнка: Антип Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Антипов

Отец ребёнка: Антип Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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