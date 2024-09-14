Антип Кирилов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кирило Козмин
Мать: Наталья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Матвей Антипов
Мать ребёнка: Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Флегонт Антипов
Мать ребёнка: Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Антипов
Мать ребёнка: Парасковья Петрова
Смерть
Неизвестно