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Антип Кирилов

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кирило Козмин

Мать: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Петрова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Матвей Антипов

Мать ребёнка: Парасковья Петрова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Флегонт Антипов

Мать ребёнка: Парасковья Петрова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Антипов

Мать ребёнка: Парасковья Петрова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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