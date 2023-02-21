Харисова Люция Хаснулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1986
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1986
Отец: Мотыгуллин Хаснулла
Мать: Мотыгуллина Фарида
Рождение ребёнка
12.09.2019
Отец ребёнка: Харисов Ильхам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харисова Алина Ильхамовна
Отец ребёнка: Харисов Ильхам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харисова Эльвина Ильхамовна
Отец ребёнка: Харисов Ильхам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харисов Ильхам