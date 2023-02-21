Харисова Люция Хаснулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харисова Люция Хаснулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1986

Отец: Мотыгуллин Хаснулла

Мать: Мотыгуллина Фарида

Рождение ребёнка
12.09.2019

Сын: Харисов Данил Ильхамович

Отец ребёнка: Харисов Ильхам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харисова Алина Ильхамовна

Отец ребёнка: Харисов Ильхам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харисова Эльвина Ильхамовна

Отец ребёнка: Харисов Ильхам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харисов Ильхам

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