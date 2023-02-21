Харисов Ильхам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харисов Ильхам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.2019

Сын: Харисов Данил Ильхамович

Мать ребёнка: Харисова Люция Хаснулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харисова Алина Ильхамовна

Мать ребёнка: Харисова Люция Хаснулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харисова Эльвина Ильхамовна

Мать ребёнка: Харисова Люция Хаснулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харисова Люция Хаснулловна

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