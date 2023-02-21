Жерябин Никифор Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жерябин Артем
Мать: Б Б Б
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Галина Никифоровна
Мать ребёнка: Жерябина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Жерябина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Валентина Никифоровна
Мать ребёнка: Жерябина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Жерябина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жерябин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Жерябина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жерябин Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Жерябина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Нина Никофоровна
Мать ребёнка: Жерябина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жерябина Лукерья
Смерть
Неизвестно