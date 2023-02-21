Жерябин Никифор Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерябин Никифор Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жерябин Артем

Мать: Б Б Б

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Галина Никифоровна

Мать ребёнка: Жерябина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Жерябина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Валентина Никифоровна

Мать ребёнка: Жерябина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Жерябина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерябин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Жерябина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерябин Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Жерябина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Нина Никофоровна

Мать ребёнка: Жерябина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерябина Лукерья

Смерть
Неизвестно
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