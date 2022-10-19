Жерябина Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерябина Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Галина Никифоровна

Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Валентина Никифоровна

Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерябин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерябин Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерябина Нина Никофоровна

Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерябин Никифор Артемович

Смерть
Неизвестно

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