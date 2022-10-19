Жерябина Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Галина Никифоровна
Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Валентина Никифоровна
Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жерябин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жерябин Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерябина Нина Никофоровна
Отец ребёнка: Жерябин Никифор Артемович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно