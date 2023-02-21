Парыгина Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1863

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Парыгин Илья Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Парыгин Илья Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Илья Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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