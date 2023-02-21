Парыгина Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1863
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Парыгин Илья Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Парыгин Илья Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно