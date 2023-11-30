(Парыгина) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Парыгина) Екатерина Ильинична

(Парыгина) Екатерина Ильинична

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парыгин Илья Трофимович

Мать: Парыгина Васса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.01.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close