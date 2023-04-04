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(Барто) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1838 г.р.
Около 1840 г.р.
1840 г.р.
Около 1845 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барто Джейкоб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барто Джейкоб

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Постникова (Постникова (Барто)) Августа Яковлевна

Отец ребёнка: Барто Джейкоб

Рождение ребёнка
1840

Сын: Барто Ричард

Отец ребёнка: Барто Джейкоб

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Барто Богдан Яковлевич

Отец ребёнка: Барто Джейкоб

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Брант (Норбекова (Барто)) Юлия Яковлевна

Отец ребёнка: Барто Джейкоб

Смерть
Неизвестно

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