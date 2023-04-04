Барто Джейкоб
Место рожденияШотландия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шотландия
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Постникова Августа Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Барто Ричард
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Брант Юлия Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Великобритания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?