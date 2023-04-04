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Барто Джейкоб

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Место рождения

Шотландия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1838 г.р.
Около 1840 г.р.
1840 г.р.
Около 1845 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шотландия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Постникова Августа Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Барто Богдан Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Барто Ричард

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Брант Юлия Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Великобритания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

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