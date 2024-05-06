Кудров Кодрат Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1874
Жена: Александра Степановна
Рождение ребёнка
09.12.1875 ст.
Сын: Кудров Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.01.1884
Смерть
Неизвестно