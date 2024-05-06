Кудров Кодрат Федорович 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудров Кодрат Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.
1861 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1874

Жена: Александра Степановна

Рождение ребёнка
09.12.1875 ст.

Сын: Кудров Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Александра Степановна

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.01.1884

Жена: Кудрова Пелагия Федуловна

Смерть
Неизвестно

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