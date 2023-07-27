Шумова Эсфирь Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мессерман (Шумов) Хана Абрамовна
Отец ребёнка: Шумов Абрам
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Шумов Меер Абрамович
Отец ребёнка: Шумов Абрам
Рождение ребёнка
20.05.1889
Отец ребёнка: Шумов Абрам
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: (Шумова) Дора Абрамовна
Отец ребёнка: Шумов Абрам
Смерть
Неизвестно