Шумова Эсфирь Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумова Эсфирь Иосифовна

Шумова Эсфирь Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мессерман (Шумов) Хана Абрамовна

Отец ребёнка: Шумов Абрам

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Место жительства
Неизвестно
Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Шумов Меер Абрамович

Отец ребёнка: Шумов Абрам

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.05.1889

Сын: Шумов Самуил Абрамович

Отец ребёнка: Шумов Абрам

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: (Шумова) Дора Абрамовна

Отец ребёнка: Шумов Абрам

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.