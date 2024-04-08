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(Чумакова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.02.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1904 ст.

Отец: Чумаков Григорий Лукьянович

Мать: Чумакова Матрёна Константиновна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
15.02.1904 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Марфа Лукьяновна Кутузова (Чумакова)
Смерть
Неизвестно
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