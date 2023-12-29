Свешникова (Свешникова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Анна Никитична

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1826

Муж: Свешников Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Свешников Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Свешников Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Свешникова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Свешников Алексей Ефимович

Смерть
После 1860

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