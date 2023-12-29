Свешникова (Свешникова) Анна Никитична
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1827
Сын: Свешников Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Свешников Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Свешникова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Свешников Алексей Ефимович
Смерть
После 1860