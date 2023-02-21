Силицкая (Черкашина) Людмила Григорьевна
Место рожденияг. Чарджоу (ныне Туркменабад), Узбекистан
Дата рождения14.01.1954
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954
г. Чарджоу (ныне Туркменабад), Узбекистан
Рождение ребёнка
21.10.1974
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Силицкий Антон
Рождение ребёнка
20.10.1977
Сын: Силицкий Владислав
Отец ребёнка: Силицкий Антон
Рождение ребёнка
21.06.1985
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Силицкий Антон