Силицкая (Черкашина) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силицкая (Черкашина) Людмила Григорьевна

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Место рождения

г. Чарджоу (ныне Туркменабад), Узбекистан

Дата рождения

14.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954

Отец: Черкашин Григорий Дмитриевич

Мать: Черкашина Мария Дмитриевна

г. Чарджоу (ныне Туркменабад), Узбекистан
Рождение ребёнка
21.10.1974

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Силицкий Антон

Рождение ребёнка
20.10.1977

Сын: Силицкий Владислав

Отец ребёнка: Силицкий Антон

Рождение ребёнка
21.06.1985

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Силицкий Антон

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