Силицкий Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилицкий Антон

Силицкий Антон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1974

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Силицкая Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
20.10.1977

Сын: Силицкий Владислав

Мать ребёнка: Силицкая Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
21.06.1985

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Силицкая Людмила Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close