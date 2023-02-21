Силицкий Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1974
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Силицкая Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
20.10.1977
Сын: Силицкий Владислав
Мать ребёнка: Силицкая Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
21.06.1985
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Силицкая Людмила Григорьевна