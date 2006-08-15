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Драчёва Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1915

Дата смерти

15.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1940

Сын: Драчев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Драчев Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1947

Сын: Драчёв Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Драчёв Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1949

Сын: Драчёв Вячеслав Фёдорович

Отец ребёнка: Драчёв Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1951

Дочь: Драчёва Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Драчёв Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчёв Фёдор Иванович

Смерть
15.08.2006
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