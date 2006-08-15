Драчёва Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1915
Дата смерти15.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1940
Сын: Драчев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Драчев Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1947
Сын: Драчёв Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Драчёв Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1949
Сын: Драчёв Вячеслав Фёдорович
Отец ребёнка: Драчёв Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1951
Дочь: Драчёва Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Драчёв Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.2006