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Драчёв Александр Фёдорович
Драчёв Александр Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.1947
Пол
Мужской
Отец
Драчёв Фёдор Иванович
1918 г.р.
Мать
Драчёва Екатерина Александровна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1947
Отец:
Драчёв Фёдор Иванович
Мать:
Драчёва Екатерина Александровна
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