Соловьев Нестор Анисимов
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Соловьев Анисим Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Соловьев Тимофей Нестерович
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Лаврентиевна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Лаврентиевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Соловьев Афанасий Нестерович
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Лаврентиевна
Смерть
Неизвестно