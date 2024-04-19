Соловьев Нестор Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Нестор Анисимов

Соловьев Нестор Анисимов

Место рождения

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Соловьев Анисим Ильин

Мать: Соловьева Офимья Гавриловна

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Пелагея Лаврентиевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Соловьев Тимофей Нестерович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Лаврентиевна

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Соловьев Фока Нестерович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Лаврентиевна

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Соловьев Афанасий Нестерович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Лаврентиевна

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.